Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Южном Бутове

В Москве в Южном Бутове построят спортивный комплекс с двумя бассейнами. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на стройплощадке специалисты уже приступили к подготовительным работам. Начались обустройство городка, планировка участка и установка ограждения, отмечает НСН в четверг, 3 ноября.

Располагаться будущий спортивный комплекс будет на Остафьевской улице. Площадь объекта составит 8,6 тыс. кв. м. В ФОКе оборудуют два бассейна, в том числе для обучения детей плаванию, а также ледовое поле и тренажерный зал.

Загрутдинов напомнил, что в Москве за последние годы вдвое увеличилось количество спортивных объектов.

2 ноября заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства завершают первый этап масштабного благоустройства территории спортивного комплекса «Авангард», расположенного на востоке Москвы. По его словам, уже отремонтировано административное здание, продолжаются работы в гостинице. Кроме того, приведены в порядок стадион с сохранением его исторического облика, реконструированы трибуны, поле оборудовали системой подогрева, чтобы проводить на нем тренировки круглый год, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В октябре в столичной мэрии сообщили, что в Москве планируется создать не менее 20 технопарков по программе комплексного развития территорий. Они появятся в семи столичных округах в рамках проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Там разместят современные инновационные производства со складами и офисами.