Пожар вспыхнул в административном здании в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании рядом со станцией метро «Павелецкая» в Москве. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным телеканала, ЧП произошло по адресу: 1-й Кожевнический переулок, дом 6, с. 1. Прибывшие на место пожарные присвоили возгоранию первый ранг сложности.

По словам источника, пожар вспыхнул на первом этаже здания в помещении с хозяйственным инвентарем и аккумуляторами для электрических велосипедов. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Пожарные ведут ликвидацию пламени. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

1 ноября пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве. Площадь пожара составила 150 кв. м.