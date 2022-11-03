Конгрессмен США обвинил ООН в молчании в ситуации вокруг Украины

Член палаты представителей конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры в штат Аризона, обвинил ООН в молчании по поводу украинского конфликта. Об этом он заявил «РИА Новости» в письменном заявлении с ответами на вопросы агентства.

Госар убежден, что практически любой политический спор можно разрешить, не прибегая к военным действиям.

«ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны, — и она демонстративно безмолвствует», — указал политик.

Он также сообщил, что не получил ответ на выдвинутое им предложение о встрече Путина и Зеленского. Он признал, что письмо к лидерам стран содержит не полный план, но выразил мнение, что деэскалация обстановки в мире слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг.

По его мнению, США не должны играть никакой роли в украинском конфликте и границы между РФ и Украиной не должны волновать Вашингтон. Подходящую роль для США и ООН конгрессмен назвал «помощь в достижении мира». Он убежден, что переговоры между двумя странами могут и должны быть начаты.

«Действительно, что необычно в ситуации с Украиной, — так это ярко выраженный уровень разжигания войны третьими сторонами, включая США и Великобританию. Эти третьи стороны, похоже, вполне готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику», — указал политик.

Кроме того, Госар считает, что администрация президента США Джо Байдена должна ставить на первое место проблемы своих граждан.

«Американцам говорят, что у [властей] не хватило денег, чтобы построить стену вдоль собственной границы [с Мексикой], но внезапно волшебным образом появляются $50 млрд для защиты украинской границы», — добавил он.

Пол Госар опубликовал письмо, в котором пригласил Путина и Зеленского в город Феникс в штате Аризона на мирные переговоры, в конце октября.

Ранее, 31 октября, Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако, по его словам, киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то что позиция РФ известна.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

24 сентября Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».