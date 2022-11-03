Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Крыма пообещали Зеленскому спецпомещение в случае его приезда
Общество
Спорткомплекс с двумя бассейнами построят в Южном Бутове
Политика
Патрушев назвал нападение на суда Черноморского флота терактом
Политика
В Совбезе заявили о превращении Украины в центр ультраправого экстремизма
Мир
Конгрессмен США обвинил ООН в молчании в ситуации вокруг Украины
Происшествия
Пожар вспыхнул в административном здании в центре Москвы
Мир
Турция и РФ определят список стран для поставок российского зерна и удобрений
Происшествия
В Самаре мужчина убил сотрудницу полиции из-за отказа познакомиться с ним
Общество
Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Мир
В Швейцарии создали поезд длиной 1905 м
Политика
Патрушев заявил об участии Запада в создании Киевом «грязной бомбы»
Мир
В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора
Сюжет:

Конгрессмен США обвинил ООН в молчании в ситуации вокруг Украины

Пригласивший Путина и Зеленского на переговоры конгрессмен Госар обвинил ООН в молчании в ситуации по Украине
0
Фото: Global Look Press/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член палаты представителей конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры в штат Аризона, обвинил ООН в молчании по поводу украинского конфликта. Об этом он заявил «РИА Новости» в письменном заявлении с ответами на вопросы агентства.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

Госар убежден, что практически любой политический спор можно разрешить, не прибегая к военным действиям.

«ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны, — и она демонстративно безмолвствует», — указал политик.

Он также сообщил, что не получил ответ на выдвинутое им предложение о встрече Путина и Зеленского. Он признал, что письмо к лидерам стран содержит не полный план, но выразил мнение, что деэскалация обстановки в мире слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг.

По его мнению, США не должны играть никакой роли в украинском конфликте и границы между РФ и Украиной не должны волновать Вашингтон. Подходящую роль для США и ООН конгрессмен назвал «помощь в достижении мира». Он убежден, что переговоры между двумя странами могут и должны быть начаты.

«Действительно, что необычно в ситуации с Украиной, — так это ярко выраженный уровень разжигания войны третьими сторонами, включая США и Великобританию. Эти третьи стороны, похоже, вполне готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику», — указал политик.

Кроме того, Госар считает, что администрация президента США Джо Байдена должна ставить на первое место проблемы своих граждан.

«Американцам говорят, что у [властей] не хватило денег, чтобы построить стену вдоль собственной границы [с Мексикой], но внезапно волшебным образом появляются $50 млрд для защиты украинской границы», — добавил он.

Пол Госар опубликовал письмо, в котором пригласил Путина и Зеленского в город Феникс в штате Аризона на мирные переговоры, в конце октября.

Ранее, 31 октября, Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако, по его словам, киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то что позиция РФ известна.

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

24 сентября Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022