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Патрушев прокомментировал сообщение Трасс после терактов на «Северных потоках»

Патрушев: сообщение Трасс «всё сделано» после ЧП на «Северных потоках» подтверждает причастность Британии
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Отправленное СМС-сообщение с текстом «всё сделано» на тот момент от премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на телефон госсекретаря США Энтони Блинкена наводит на мысль, что британские ВМС принимали участие в разрушении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». С таким заявлением 3 ноября выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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«Нельзя не обратить внимание на CМC-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что «всё сделано», — отметил он на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Кроме того, указал Патрушев, основным выгодополучателем этих терактов являются США.

«А участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских Военно-морских сил», — добавил секретарь Совбеза.

1 ноября стало известно, что бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом «всё сделано» буквально сразу после того, как произошли теракты на газопроводах.

Утечка на СП и «Северном потоке – 2» (СП-2) была обнаружена 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что англосаксы перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях. 31 октября Путин сообщил, что «Газпром» допущен к обследованию места взрывов на газопроводах.

В Москве неоднократно отмечали, что выгоду от диверсий на газопроводах в первую очередь получили США. Кроме того, именно представители американской администрации ранее заявляли о намерениях не допустить работы на СП-2.

10 октября пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что в 2015 году под СП обнаружили взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда достали Вооруженные силы Швеции. В альянсе тогда заверили, что военные якобы потеряли во время учений подводный уничтожитель мин.

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