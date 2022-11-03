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В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора

В Турции заявили о нормализации работы морского коридора по вывозу зерна с Украины
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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Calsikan
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Функционирование морского коридора по вывозу зерна с Украины после возвращения России к участию в зерновой сделке полностью нормализовано. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

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«Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их министру обороны РФ Сергею Шойгу. В полдень в среду работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — сказал Акар в интервью телеканалу Haberturk.

Акар добавил, что Турция предпринимает усилия по продлению зерновой сделки.

Ранее в этот день источник сообщал, что возобновление работы продуктовой сделки не означает ее продления. Уточнялось, что переговорный процесс по этому вопросу продолжается.

Накануне, 2 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опровергла равнозначность возобновления работы продуктовой сделки и ее продления. Она напомнила, что решение о возобновлении участия было принято после получения гарантий безопасности от украинской стороны.

Тогда же представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на продление зерновой сделки в полном объеме.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что вопрос продления сделки, которая была заключена 22 июля на 120 дней, будет рассмотрен в срок до 18 ноября. Решение будет приниматься в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, тогда же заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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