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В Херсонской области сообщили об отражении всех атак ВСУ

Власти Херсонской области: атаки ВСУ в регионе отбиты
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Фото: РИА Новости
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Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области отбиты, большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения нет. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

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«На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск. Пока на самом деле линия обороны держится», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

1 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия пресекла попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.

До этого, 29 октября, ВСУ нанесли ракетный удар в районе речного порта Херсона. Три ракеты HIMARS сбила система ПВО. За день до этого украинская армия попыталась обстрелять Антоновский мост ракетами HIMARS, все они сбиты системой противовоздушной обороны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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