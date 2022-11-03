В Мелитополе сработала система ПВО

В Мелитополе в Запорожской области сработала система ПВО. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает», — сказано в сообщении администрации города в Telegram-канале.

Предположительно, ВСУ в очередной раз пытались обстрелять город.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

25 октября в администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве, который произошел рядом со зданием бизнес-центра, где находится редакция местной телекомпании «ЗаТВ». Пострадало 12 человек. В их числе 12-летняя девочка, которая шла в школу.

До этого, 15 октября, в Мелитополе отбили атаку дронов украинских боевиков. Один из них сбила российская ПВО, а второй «рухнул из-за неумелых действий нацистов», о чем рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

12 октября администрация Мелитополя сообщила, что у главного входа на Рижский рынок в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Позже источник в правоохранительных органах сообщил об одном тяжелораненом.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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