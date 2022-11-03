Из-за обстрела со стороны ВСУ разрушена станция техобслуживания в Северодонецке

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке было разрушено здание станции технического обслуживания, обстрел велся с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Северодонецк и Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрелов в населенном пункте Северодонецк разрушено здание станции технического обслуживания», — говорится в сообщении в Tekegram-канале представительства.

Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили две ракеты по Северодонецку. Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не было.

В этот же день из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ был обстрелян город Сватово. О пострадавших не сообщалось.

29 октября помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что российские войска пресекают все попытки ВСУ прорвать оборону под Сватово и Кременной.

25 октября Киселев заявил, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в районе Кременной, в результате удара было подбито более 10 единиц техники ВСУ, а также уничтожен личный состав. Между тем Киселев отметил, что, несмотря на понесенные ВСУ потери, противник всё равно будет продолжать пытаться прорвать оборону в этом направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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