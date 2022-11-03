Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии создали поезд длиной 1905 метров
Мир
В Турции заявили о нормализации работы зернового коридора
Мир
Пять человек погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане
Происшествия
Из-за обстрела со стороны ВСУ разрушена станция техобслуживания в Северодонецке
Армия
В Херсонской области сообщили об отражении всех атак ВСУ
Мир
Посол РФ в Бразилии уверен в неприятии прозападной позиции да Силвой
Мир
Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму
Мир
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Наука
Ученые РФ запустили испытания радиоактивных препаратов для диагностики рака
Общество
Синоптик пообещал потепление в Московском регионе 7–8 ноября
Экономика
Пекари заявили о критическом износе транспорта для доставки хлеба
Мир
Эрдоган заявил о завершении строительства трубопровода в Черном море в ноябре

Посол РФ в Бразилии уверен в неприятии прозападной позиции да Силвой

Посол Лабецкий: Бразилия при да Силве сохранит позицию неприятия санкций против России
0
Фото: Global Look Press/Lincon Zarbietti
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразилия с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой не изменит принципиальную позицию неприятия антироссийских санкций, уверен посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

Старый новый ход: Лула да Силва станет президентом Бразилии
Чего ждать от проигравшего Жаира Болсонару и изменятся ли отношения с Россией

«У меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов», — заявил дипломат «РИА Новости» в четверг, 3 ноября.

Лабецкий уточнил, что совсем скоро последуют попытки коллективного Запада подключить Бразилию к санкционным режимам и политике, которую он проводит против РФ. Очевидно также, что на этом давление на страну не закончится.

Но дипломат считает, что Бразилия будет ориентироваться на национальные интересы глобального формата.

«Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности», — напомнил посол РФ.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Президент России Владимир Путин в этот день направил поздравления Лулу да Силве с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

МИД РФ тогда же заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022