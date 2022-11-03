Посол РФ в Бразилии уверен в неприятии прозападной позиции да Силвой

Бразилия с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой не изменит принципиальную позицию неприятия антироссийских санкций, уверен посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

«У меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов», — заявил дипломат «РИА Новости» в четверг, 3 ноября.

Лабецкий уточнил, что совсем скоро последуют попытки коллективного Запада подключить Бразилию к санкционным режимам и политике, которую он проводит против РФ. Очевидно также, что на этом давление на страну не закончится.

Но дипломат считает, что Бразилия будет ориентироваться на национальные интересы глобального формата.

«Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности», — напомнил посол РФ.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Президент России Владимир Путин в этот день направил поздравления Лулу да Силве с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

МИД РФ тогда же заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».