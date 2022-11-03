Пять человек погибли при выбросе газа на шахте в Казахстане
Пять человек погибли при выбросе газа на шахте в Карагандинской области Казахстана, четверо пострадали. Об этом сообщил официальный представитель министерства по чрезвычайным ситуациям республики Руслан Иманкулов 3 ноября.
Как передает Tengrinews.kz, ночью на одной из шахт «АрселорМиттал Темиртау» в городе Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошел выброс газа, что повлекло гибель работников.
По предварительным данным, четверо пострадавших отравились метаном. Двоих горняков отправили в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Макажанова в Караганде. Еще двое находятся в больнице Шахтинска с травмами различной степени тяжести.
Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК.
14 октября прогремел взрыв на угольной шахте в городе Амасре в турецкой провинции Бартын. ЧП произошло на глубине 300 м. Мэр Амасры Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана.