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СБ ООН не принял резолюцию Москвы о расследовании биологической деятельности на Украине

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Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции, подготовленный Россией, о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

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Сообщается, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай. Против принятия документа голоса отдали США, Великобритания и Франция. Другие страны от голосования воздержались.

«В ходе работы над проектом нашей резолюции западные страны всячески демонстрировали, что закон для них не писан и выполнять это положение они не намерены. Ради этого они готовы растоптать любые нормы и попрать любые правила. Обычное и уже привычное для них колониальное мышление», — подчеркнул первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, чье заявление представлено на официальном сайте.

Он добавил, вопросы к США и Украине у России сохраняются. Кроме того, по словам дипломата, российская сторона «крайне разочарована, что сегодня совету не удалось задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО», согласно положениям которой «каждое государство — участник конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности в соответствии с положениями Устава ООН на основании жалобы, полученной советом».

Резолюция предусматривала создание комиссии, в которую вошли бы все члены Совбеза. Ее задачей стало бы расследование претензий России к США и киевскому режиму по поводу несоблюдения обязательств по Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в контексте деятельности биологических лабораторий на территории Украины.

27 октября на заседании СБ ООН заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан заявил, что сведения России о военно-биологической деятельности на территории Украины заслуживают соответствующей реакции со стороны государств. Он напомнил, что любое государство — участник КБТО может подать жалобу в Совбез ООН, если другое государство-участник нарушило положения конвенции.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.

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