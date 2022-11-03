Профессор Рыжов посетовал на историческое невежество современников  

Бессменный автор и ведущий программы «Неизвестная история» на РЕН ТВ — профессор, доктор психологических наук Борис Рыжов признался, что уровень исторического невежества современников удручает, но надежда есть. Современные образовательные войны, по его мнению, выигрывают учителя.

«Уровень исторического невежества сегодня поражает и удручает. Школьники, студенты путают Сталинград и Ленинград, не знают, когда началась Великая Отечественная война, в каком веке крестили Русь, а Ленина считают солистом группы Beatles. Интернет полнится видео с ужасающе глупыми ответами на элементарные вопросы. Это серьезнейшая проблема. Мы видим последствия разрушения системы исторического образования, в первую очередь школьного. Учителей, которые как раз и выигрывают современные войны, мы, конечно, нашей программой в полной мере заместить не сможем. Но какие-то пробелы, надеюсь, восполняем», — надеется Рыжов.

Он добавил, что для программы миссия — слишком громкое слово, но с возможностями современного телевидения сыграть на естественном для человека любопытстве, заинтриговать его, удивить — можно.

«Если это удается и контентно, и визуально, то зритель не уйдет с нашей программы. Запомнит увиденное сам, поделится с кем-то новым интересным фактом. А это то, что нам и нужно», — признался он.

По словам телеведущего, в новом сезоне в программе будет немало знаковых и противоречивых героев. Например, практически канонизированный на Украине гетман Сагайдачный — национальный герой, возглавивший в 1618 году поход на Москву.

«Ему ставят памятники и считают одним из главных антирусских политических деятелей. На самом же деле его роль в исторической перспективе практически противоположна — по сути, он вернул единую православную церковь в Малую Русь! Не буду раскрывать всех деталей, расскажем об этом талантливом и противоречивом человеке в одной из наших программ», — заинтриговал Рыжов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 3 ноября, в 10:00

Современные войны как раз и выигрывают школьные учителя