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Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

Константинов: в Крыму антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В Крыму продолжится работа по выявлению имущества иностранных граждан, совершающих недружественные действия в отношении России. Антитеррористическая комиссия займется в том числе квартирой президента Украины Владимира Зеленского, о чем 3 ноября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — сообщил он «РИА Новости».

Днем ранее Государственный совет Республики Крым утвердил решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью. В собственность Крыма было передано 130 объектов.

В марте источник в крымском правительстве сообщал, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Владимира Зеленского в поселке Ливадия в ялтинском регионе.

Тогда же глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым может изъять имущество граждан Украины, выступающих за дестабилизацию ситуации. Уточнялось, что ряд крупных торговых объектов будет рассматриваться как потенциальные объекты для наложения ареста или изъятия в пользу российского государства.

2 ноября Владимир Зеленский заявил, что поедет в Крым, поскольку хочет увидеть море. На это депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет ответил, что президент Украины сможет увидеть море и полуостров только из окна автозака.

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