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США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России

Представитель Госдепа Прайс: США могут ввести санкции против КНДР за поставки оружия РФ
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong
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Соединенные Штаты Америки пригрозили ввести санкции против КНДР за «поставки вооружения» России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду, 2 ноября.

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«Санкционные механизмы уже существуют. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и органы, которые мы можем использовать для противодействия этой деятельности», — приводит его слова Reuters.

Он добавил, что у США есть некие данные о том, что КНДР тайно занимается поставкой вооружения, однако американская сторона собирается «следить за тем, будет ли оружие получено».

Ранее, 6 сентября, Василий Небензя заявил, что информация о приобретении Россией вооружения у КНДР не соответствует действительности. Дипломат указал, что это «очередной циркулирующий фейк».

Тем же днем газета The New York Times со ссылкой на источник из разведки США сообщила о том, что РФ якобы начала закупать вооружение у КНДР. Согласно тексту публикации, Москва якобы обратилась к Пхеньяну после ратификации в отношении РФ западных санкций, которые «ограничили цепочки поставок».

До этого, 30 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о приобретении Россией беспилотников у Ирана, которая содержалась в материале американской The Washington Post. Газета, в свою очередь, написала статью, согласно которой партия иранских беспилотников была «доставлена» в Россию. Соответствующие данные не подтвердила в том числе иранская сторона.

31 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема покупки Россией иранских БПЛА создана американскими СМИ искусственно.

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