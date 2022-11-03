Синоптик пообещал потепление в Московском регионе 7–8 ноября

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в Московском регионе 7–8 ноября ожидается потепление.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 2 ноября, специалист отметил, что за счет прояснения при высоком давлении температура воздуха в ночь на 6 ноября будет составлять от 0 до –5 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов, что чуть ниже климатической нормы. В целом, по его словам, температура будет прохладной.

Между тем в дневное время 7 и 8 ноября прогнозируется +2…+7 градусов. Цыганков добавил, что «существенного тепла пока не видно, но и сильного холода — тоже», погода в пределах нормы, пишет RT.

Ранее, 2 ноября, сайт kp.ru сообщал, что завершившийся октябрь 2022 года в Москве был одним из самых теплых в XXI веке. Средняя температура месяца оказалась на 1,4 градуса выше климатической нормы. Были дни, когда воздух прогревался до +17 градусов, а самые сильные ночные заморозки не достигали даже –3 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что установление снежного покрова и устойчивой морозной погоды ожидается в столице не раньше второй декады ноября. По его словам, до 13 ноября установления отрицательных температур в столичном регионе не прогнозируется, пишет НСН.

В четверг, 3 ноября, в Московском регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха составит до +4 градусов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.