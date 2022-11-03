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В США предупредили о конфликте между РФ и НАТО из-за переброски военных на Украину

19FortyFive: отправка американских военных на Украину может усилить конфликт НАТО и России
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Фото: Global Look Press/CTK/Miroslav Chaloupka
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Перебрасывая американских солдат на Украину для инспекции поставляемого западными странами оружия, США провоцируют конфликт между Россией и НАТО, который может перерасти в полномасштабное противостояние сторон. Об этом 2 ноября заявил обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби.

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«Несмотря на то что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — сказал он.

Автор материала убежден, что если американские солдаты погибнут в результате российского удара, это, вероятно, будет рассматриваться как нападение на НАТО, а последствия будут непредсказуемыми.

«Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией», — заключил Бакби.

По предположению обозревателя, Соединенные Штаты могли заранее спланировать свои действия на случай такого исхода событий.

Ранее, 29 октября, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive указал на усиление присутствия Вашингтона и НАТО на Украине. Дэвис считает, что передислокация военнослужащих США в последнюю неделю заставляет сомневаться в словах президента страны Джо Байдена, который исключал отправку американских военных на Украину.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби 24 октября заявил, что США не будут направлять свои войска на Украину. Он подчеркивал, что позиция по этому вопросу неизменна.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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