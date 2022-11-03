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Источник рассказал об увеличении инспекторов на досмотре судов по зерновой сделке

«РИА Новости»: число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено
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Фото: Global Look Press/XinHua/Turkish Defense Ministry
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Число инспекторов, проверяющих суда в рамках зерновой сделки, будет увеличено, о чем стало известно в четверг, 3 ноября.

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«Есть намерение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. Это рассчитано на то, чтобы на входе в Босфорский пролив не было очередей, чтобы было необходимое время для тщательного досмотра каждого судна, чтобы механизм работал как часы», — сообщил источник в беседе с «РИА Новости».

Ранее источник агентства сообщил, что возобновление работы продуктовой сделки не означает ее продление. Уточнялось, что переговорный процесс по этому вопросу продолжается.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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