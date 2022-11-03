Дети-герои накануне вручения наград за спасение людей рассказали о своих подвигах

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в Москве проходит церемония вручения медалей Совета Федерации «За проявленное мужество» детям-героям. В этом году 20 подростков от Карелии до Красноярского края получат свои памятные артефакты о том, как благодаря решимости, смелости, непосредственности однажды спасли чью-то жизнь или несколько.

О Кате Юльтимировой из Челябинска писали в СМИ и соцсетях в июле этого года. Она чудом спасла от гибели выпавшую из окна третьего этажа двухлетнюю девочку. Ребенок буквально упал Кате в руки.

«Мы с подругой возвращались с карьера и увидели маленькую девочку, которая стояла в окне многоэтажки. Мы поняли, что она может вот-вот упасть. Там была москитная сетка, но она не выдержала бы ее веса. В тот момент у меня не было никаких мыслей — только чтобы ребенок остался жив. Девочка выпала, она летела головой вниз. Мне удалось поймать ее на руки, и мы обе повалились: я на спину, она сверху», — поделилась она воспоминаниями.

Спасший пожилых людей от гибели в огне в башкирском селе Мраково Арслан Шафиков едва не получил от отца нагоняй, когда прибежал домой без шапки с криком «Пап, я людей спас». Отец оторопел и строго спросил, зачем 14-летний парень полез в горящее здание. Но позже признался, что осознал ценность поступка сына и по-мужски пожал ему руку.

Как рассказала выжившая благодаря Арслану женщина, она затопила баню и ушла в комнату. Когда мальчик с улицы крикнул, что горит баня, пламя уже полыхало за дверью комнаты. А с женщиной в доме был еще пожилой муж — инвалид второй группы с ампутированной ногой.

«Я пыталась сама потушить, но ничего не вышло. Уже дым по всему дому, я стала метаться, но Арслан сказал не суетиться, брать документы, деньги и выходить. Помог выбраться через окно мужу и мне. Потом побросал в окно наши куртки, телевизор, костыли, коляску», — рассказала женщина.

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«Прибежал без шапки, я его ругаю, а он мне: «Пап, я людей спас»