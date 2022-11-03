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Полянский уличил Запад в страхе перед расследованием биолабораторий США

Зампостпреда РФ Полянский: Запад боится создания комиссии СБ ООН по биологической деятельности на Украине
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Фото: TASS/EPA/BRYAN R. SMITH
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Западные страны боятся создания комиссии Совета Безопасности ООН по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине. Об этом 2 ноября заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Сожалеем, что наши западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Стало очевидно, что страны Запада попросту боятся создания комиссии, которая рассмотрит соответствующие материалы, представленные Россией, и проведет по ним расследование, как это предусмотрено КБТО», — сказал Полянский в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН.

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Он добавил, что особенное возмущение у представителей западных стран вызывает то, что эта комиссия должна состоять из всех членов Совета Безопасности. Полянский объяснил это беспокойство попытками Запада принимать решения в одностороннем порядке, за всё международное сообщество.

Дипломат подчеркнул, что было проведено два раунда консультаций по проекту расследования, однако представители стран Запада, которых Полянский назвал «бывшими партнерами» России, представили только старые тезисы о российской пропаганде и утверждения о якобы неубедительности российских свидетельств.

Ранее в этот день стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США. Сообщается, что за резолюцию проголосовали Россия и Китай, против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.

Резолюцию российская сторона вынесла на голосование в СБ ООН тогда же, 2 ноября. Помимо создания специальной комиссии, в резолюции предлагалось запросить доклад по итогам проведенного расследования.

В сентябре начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Пентагон финансировал более 30 лабораторий на Украине. Он уточнил, что в рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия и тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.

Минобороны РФ рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, в марте. По данным ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических аппаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

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