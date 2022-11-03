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Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвратили теракт, который Киев готовил с весны

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) удалось предотвратить теракт, который был заказан властями Украины. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Подготовка к диверсии, по его словам, началась с весны: на территории Запорожской АЭС был выявлен схрон со взрывчаткой, оставленный украинскими радикалами еще в феврале–марте. Непосредственно взрыв должен был осуществить завербованный Службой безопасности Украины сотрудник станции.

«Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Как ранее заявлял генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, перспектива сформировать зону безопасности вокруг ЗАЭС оценивается оптимистично. Он указал, что Москва и Киев солидарны в необходимости обеспечить безопасность станции, уточняет «Газета.Ru».

Накануне, 2 ноября, стало известно о предотвращении теракта на Запорожской атомной электростанции российскими спецслужбами совместно с Росгвардией в рамках мероприятий по противодиверсионной защите объекта. По информации «Известий», правоохранителям удалось установить, что средства массового поражения завезли на территорию АЭС бойцы нацгвардии Украины за несколько дней до перехода станции под охрану РФ.

Запорожскую АЭС российские военные взяли под контроль в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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