Мошенники обманули москвича на 57 тыс. рублей за услуги массажистки

Житель Москвы отдал порядка 57 тыс. рублей мошенникам, когда пытался заказать массажистку. Об этом стало известно в четверг, 3 ноября.

По нашим данным, вечером 31 октября пострадавший решил заказать на дом массажистку, объявление он нашел в интернете и позвонил по указанному номеру, после чего внес предоплату в размере 4 тыс. рублей. Спустя время с ним взялись администраторы и сообщили, что платеж не прошел, вследствие чего нужно внести 7,5 тыс. рублей.

Дело на этом не закончилось. Мошенники заявили, что у них случилась блокировка системы и для восстановления попросили перевести еще 7,5 тыс. рублей. Однако мужчина начал подозревать нелегальность происходящего и отказался.

По некоторым данным, позже с пострадавшим связался мужчина, представившийся директором салона массажа по имени Зелимхан. Он заявил, что из-за неправильно проведенной оплаты у него был заблокирован счет, на котором находится 1,5 млн рублей. С угрозами он потребовал перевести 7,5 тыс. рублей, а затем дважды по 19 тыс. рублей. По словам мошенника, после подобных манипуляций проблема должна была решиться.

В конечном счете вымогатель потребовал от москвича 36 тыс. рублей, на что тот заявил, что денег на счету у него больше нет.



Осознав произошедшее, мужчина обратился в правоохранительные органы. Он уточнил, что не может вспомнить, каким сайтом воспользовался, потому что удалил историю браузера. По данному факту правоохранители организовали проверку.