Режиссер Андрей Кравчук рассказал о создании фильма про Петра Великого

В новом документально-художественном фильме «Петр I: Последний царь и первый император» (в прокате с 3 ноября) правитель России показан как человек, который не искал корысти во власти и реализовывал свою мечту. Об этом «Известиям» рассказал режиссер картины Андрей Кравчук.

«Фигура Петра Великого сверхинтересна. Захотелось показать царя-человека. Который не искал корысти во власти, реализовывал свою мечту, сделал то, что никто ни до него, ни после не смог — радикально изменил страну. Петр из Московского княжества сделал великую державу, империю, с которой все считались. Он был сложной личностью, но, безусловно, он гениален», — заметил режиссер.

Он подчеркнул, что важно гордиться своей историей, сильными личностями в ней. И помочь в этом должно кино.

В исторических фильмах любопытно сочетание нашего современного взгляда на жизнь с осмыслением того, откуда мы начинали. Наверное, это попытки понять, кто же мы такие, подытожил Кравчук.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 3 ноября, в 10:00

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