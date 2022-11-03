СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине. Проекту не удалось набрать девять необходимых голосов из 15. За документ проголосовали две страны — Россия и Китай, передает телеканал «Известия». Против были Великобритания, США, Франция, а остальные предпочли воздержаться.

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