Аэропорт Иркутска открылся после инцидента с лопнувшими колесами самолета

Аэропорт Иркутска возобновил работу. Взлетно-посадочную полосу освободили от самолета, у которого при посадке лопнули колеса, о чем сообщили в пресс-службе воздушной гавани в четверг, 3 ноября.

«Аэропорт возобновил работу. Полосу освободили и расчистили», — сообщили в ТАСС.



Рейсы в настоящее время выполняются с задержками, потому что «аэропорт не работал полночи», передает Ircity. Утренние рейсы по некоторым маршрутам перенаправили в Улан-Удэ и Красноярск.

О четырех лопнувших колесах во время посадки пассажирского самолета Airbus А320-200 «Уральских авиалиний» стало известно 2 ноября. На борту самолета находились 82 пассажира и шесть членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ.