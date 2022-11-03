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Эрдоган заявил о завершении строительства трубопровода в Черном море в ноябре

Президент Турции Эрдоган: страна завершит строительство газового трубопровода в Черном море в ноябре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Турция завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа в Черном море в ноябре текущего года. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила газета Akşam со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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«Компания Botas завершит подключение наземного трубопровода к газовой системе в этом месяце», — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что запасы газа на месторождении в Черном море оцениваются в 540 млрд куб. м, и, вероятно, цифра может вырасти.

О начале укладки газопровода на дне Черного моря Эрдоган заявил в июне этого года. Объект пролегает на глубине около 2 км, длина магистрали для транспортировки сырья составляет 170 км.

Как заявил тогда турецкий лидер, страна рассчитывает добыть из нового месторождения в Черном море порядка 10 млн куб. м уже в I квартале 2023 года. Своего пика добыча газа, как ожидается, достигнет к 2026 году. В проект по добыче и транспортировке 540 млрд куб. м газа Турция вложит $10 млрд.

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