Каскадер Панин рассказал «Известиям» о конфликте с полицейскими

Российский каскадер Игорь Панин рассказал «Известиям», что произошло вечером 2 ноября, когда его задержали в центре Москвы.

«Я ехал мимо магазина, вез ребенка. У него глаза больные. Мы ехали со дня рождения ребенка Хирурга из «Ночных волков», отмечали в детском центре. У моего ребенка заболели глаза, он начал плакать. Дочери моей пять месяцев, сыну пять лет. Остановились у магазина, чтобы купить мазь или салфеток каких-то. Жена сказала: «Я сбегаю». У меня в машине двое детей. Подходит какой-то мужчина спереди, показывает, что я стою там, где нельзя стоять. Он в гражданском одет был, полукачок такой, махал руками, угрожал. Я начал задом сдавать, он толкается, бьет по зеркалу боковому. Потом начинает звонить и резко отходит», — описал ситуацию каскадер.

Панин добавил, что после инцидента он на авто отъехал в сторону и встал напротив ресторана, где кроме него стояли еще автомобили, такси. Внезапно из заведения, по словам каскадера, «выбегают три лысых мордоворота», резко дергают дверь машины, хватают его.

«Я дал по газам. Был бы чайник, они бы меня выдернули, но я понял, что это не просто так. Ну куда я с двумя детьми против трех мордоворотов? Ну я дал по газам. Жена телефон в машине оставила. Я сделал круг, забрал жену, которая чуть вперед прошла, и поехал», — продолжил он.

Панин утверждает, что за ним началась погоня: некая черная машина стала его подрезать с предложением остановиться и вызвать полицию, в чем каскадер не видел смысла. Тогда он выехал на улицу Маршала Жукова, где черное авто вместе с машиной ППС стали пытаться остановить Панина. Он встал посреди дороги, так как подозревал неладное.

«Я знал, что здесь что-то не то. Из ППС выбежали эти же мордовороты, которые выскочили из ресторана. Ко мне подошел человек в форме, а эти трое представляться не стали. Меня опять пытаются выдернуть, я говорю, что никуда не пойду. Вызвали ДПС», — отметил Панин.

Как утверждает каскадер, позже на элитном такси приехали еще двое мужчин, которых он пытался снимать на телефон, но они надели шапки и стали отворачиваться. По словам сотрудников ДПС, это были работники РОВД «Крылатское», которые впоследствии написали на Панина заявление из-за его попыток якобы сбить кого-то на дороге.

«Я позвонил адвокату, друзьям, потому что идет беспредел. Потом понаехали там, пытаются из меня с детьми сделать преступника, бандита какого-то», — резюмировал он.

Вечером 2 ноября адвокат Панина Андрей Алешкин сообщил о задержании каскадера. Он добавил, что ситуация достаточно сложная, ее пытаются решить.

Игорь Панин — член Всемирной академии трюка (США), вице-президент Федерации исторического фехтования России, президент Федерации экстремальных видов спорта, вице-президент Международной академии трюка. Постановщиком трюков работает с 1991 года. С этого момента принял участие в съемках более 50 художественных фильмов, 15 сериалов, 20 музыкальных клипов, более 150 телевизионных проектов и передач. Работал экшен-директором в программах «Фактор страха», «Трюкачи» и других.