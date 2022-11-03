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ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из HIMARS и натовские снаряды
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ВСУ выпустили по Горловке шесть ракет из HIMARS и натовские снаряды

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Фото: commons.wikimedia.org/DVIDSHUB
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Украинские боевики за 10 минут обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также снарядами 155-миллиметрового натовского калибра. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 02:10 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS», — сказано в Telegram-канале представительства.

Ранее, 30 октября, украинские войска выпустили 17 снарядов по городам ДНР, в результате чего 3,5 тыс. жителей поселка Никитовского района Горловки остались без электроснабжения. Было обесточено 13 котельных, две школы и детский сад.

Сообщалось, что почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 с аналогичным калибром, которые украинские войска используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

28 октября ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка. Ракета, которую боевики выпустили из РСЗО, попала в один из кабинетов на восьмом этаже института. В здании были выбиты окна и разбита мебель.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

По итогам сентябрьского референдума ДНР вошла в состав России.

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