Источник рассказал о переговорном процессе по продлению продуктовой сделки

Возобновление работы продуктовой сделки не означает ее продление. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил источник «РИА Новости».

«Нет, прошу не путать. О продлении сейчас речи не идет», — указал собеседник агентства на уточняющий вопрос о том, можно ли расценивать решение России как продление продуктовой сделки.

Уточняется, что переговорный процесс по этому вопросу продолжается.

Накануне, 2 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опровергла равнозначность возобновления работы продуктовой сделки и ее продления. Она напомнила, что решение о продлении было принято после получения гарантий безопасности от украинской стороны.

Тогда же представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду на продление зерновой сделки в полном объеме.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что вопрос продления сделки, которая была заключена 22 июля на 120 дней, будет рассмотрен в срок до 18 ноября. Решение будет приниматься в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, тогда же заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.