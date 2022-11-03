Минобороны РФ показало кадры боевой работы артиллеристов ЛНР в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса боевую работу ведут расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики. Кадрами работы поделилось Минобороны России в четверг, 3 ноября.

«Мы работаем как по технике, так и по живой силе, то есть по укрепленным дотам и так далее. У нас очень много ребят, которые работают с 2014 года на данном виде орудий. Воюем за свою землю», — рассказал командир с позывным Добрый.

Он поделился, что в артиллерии данное оружие считается «снайперской винтовкой», то есть оно способно точно наносить огонь. Так, удары машины могут уничтожить бронированную технику на ходу.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям. Расчеты артиллерийских установок уничтожают технику боевиков, в том числе иностранного производства, артиллерийские и минометные батареи, пункты управления и долговременные огневые точки противника.

Отмечается, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялся беспилотниками.

21 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на второй линии обороны в ДНР на артемовском направлении и рассказал, как российские военные продвигаются к Бахмуту. Корреспондент сообщил, что артиллерийские расчеты Д-30 демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Он добавил, что российским бойцам удалось поразить цель, которая была намечена.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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