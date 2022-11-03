Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автомобиль инкассаторов попал в смертельное ДТП в Татарстане
Мир
В Красном Кресте поприветствовали возвращение РФ к зерновой сделке
Мир
Северная Корея запустила вторую и третью баллистические ракеты
Мир
Китай назвал расследование РФ по биолабораториям заслуживающим ответа
Мир
Ракета КНДР пролетела над северо-восточной частью Японии и упала в Тихий океан
Туризм
Доля поездок по России превысила 80% в продажах новогодних туров
Страна
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Брянской области
Политика
Депутат Госдумы предрек Зеленскому возможность увидеть Крым только из окна автозака
Наука
«Роскосмос» подписал госконтракты на создание дистанционной и контактной лунных миссий
Мир
Обозреватель NYT рекомендовал США установить контроль над военными целями Украины
Мир
Эрдоган назвал предварительный регион размещения газового хаба в Турции
Мир
Yonhap сообщило о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря

Ракета КНДР пролетела над северо-восточной частью Японии и упала в Тихий океан

NHK: баллистическая ракета КНДР пролетела над Японией и упала в открытые воды Тихого океана
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северная Корея (КНДР) запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону северо-восточной части Японии. Снаряд упал в открытые воды Тихого океана, о чем в четверг, 3 ноября, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на японскую береговую охрану.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

После ракетного пуска на территории Японии сработала экстренная система оповещения J-alert. Власти страны оповестили население о том, что траектория ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе префектур Ниигата, Ямагата и Мияги в направлении Тихого океана. Жителей этих районов попросили не подходить к окнам, оставаясь дома, или эвакуироваться в подземные помещения.

Ракета попала в район за пределами исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра Японии уже создан экстренный штаб по сбору информации в связи с запуском.

Телеканал также приводит информацию агентства Yonhap, согласно которой КНДР осуществила запуск ракеты средней или большой дальности. Об этом свидетельствует тот факт, что от снаряда отделилась минимум одна ступень в момент полета.

О запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря агентство Yonhap сообщило ранее 3 ноября. Из-за очередного пуска ракеты со стороны КНДР сработала автоматическая система предупреждения. Затем КНДР были выпущены вторая и третья, предположительно, баллистические ракета.

Днем ранее Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и как минимум 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пролетела за Северную ограничительную линию. В Сеуле заявили, что это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

14 октября стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, 10 234 сек. по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Западно-Корейским морем, попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022