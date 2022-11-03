Ракета КНДР пролетела над северо-восточной частью Японии и упала в Тихий океан

Северная Корея (КНДР) запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону северо-восточной части Японии. Снаряд упал в открытые воды Тихого океана, о чем в четверг, 3 ноября, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на японскую береговую охрану.

После ракетного пуска на территории Японии сработала экстренная система оповещения J-alert. Власти страны оповестили население о том, что траектория ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе префектур Ниигата, Ямагата и Мияги в направлении Тихого океана. Жителей этих районов попросили не подходить к окнам, оставаясь дома, или эвакуироваться в подземные помещения.

Ракета попала в район за пределами исключительной экономической зоны Японии. При канцелярии премьер-министра Японии уже создан экстренный штаб по сбору информации в связи с запуском.

Телеканал также приводит информацию агентства Yonhap, согласно которой КНДР осуществила запуск ракеты средней или большой дальности. Об этом свидетельствует тот факт, что от снаряда отделилась минимум одна ступень в момент полета.

О запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря агентство Yonhap сообщило ранее 3 ноября. Из-за очередного пуска ракеты со стороны КНДР сработала автоматическая система предупреждения. Затем КНДР были выпущены вторая и третья, предположительно, баллистические ракета.

Днем ранее Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и как минимум 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пролетела за Северную ограничительную линию. В Сеуле заявили, что это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

14 октября стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском двух стратегических крылатых ракет большой дальности. Две стратегические крылатые ракеты большой дальности, 10 234 сек. по определенной овальной и восьмиобразной траектории над Западно-Корейским морем, попали в мишень на расстоянии около 2 тыс. км.