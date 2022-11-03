Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 3 ноября

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 2 градусов выше нуля ожидают москвичей в четверг, 3 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают от нуля до 2 градусов тепла, ночью — понижение температуры до -3 градусов.

На территории Московской области ожидается от -1 до 4 градусов выше нуля в дневное время суток и до -5 градусов — в ночное. Местами возможны небольшие осадки и гололедица.

Прогнозируется ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Накануне, 2 ноября, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве и области в четверг. Такое явление слегка отодвинет надвигающуюся зиму.

Тогда же научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил, что в ноябре погода в Московском регионе ожидается близкой к норме. Период предзимья, в котором сейчас находится Россия, продлится до середины декабря, указал метеоролог.