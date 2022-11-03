Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автомобиль инкассаторов попал в смертельное ДТП в Татарстане
Мир
В Красном Кресте поприветствовали возвращение РФ к зерновой сделке
Мир
Северная Корея запустила вторую и третью баллистические ракеты
Мир
Китай назвал расследование РФ по биолабораториям заслуживающим ответа
Мир
Ракета КНДР пролетела над северо-восточной частью Японии и упала в Тихий океан
Туризм
Доля поездок по России превысила 80% в продажах новогодних туров
Страна
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Брянской области
Политика
Депутат Госдумы предрек Зеленскому возможность увидеть Крым только из окна автозака
Наука
«Роскосмос» подписал госконтракты на создание дистанционной и контактной лунных миссий
Мир
Обозреватель NYT рекомендовал США установить контроль над военными целями Украины
Мир
Эрдоган назвал предварительный регион размещения газового хаба в Турции
Мир
Yonhap сообщило о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря

Автомобиль инкассаторов попал в смертельное ДТП в Татарстане

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб при столкновении инкассаторского автомобиля и внедорожника УАЗ «Патриот» на трассе Богатые Сабы – Лесхоз около 18:00 мск среды, 2 ноября, в Сабинском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полетное катание: космонавт попал в ДТП, едва вернувшись с орбиты
Происшествие может привести к ужесточению условий реабилитации тех, кто побывал на МКС

«УАЗ «Патриот»… на подъеме выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным инкассаторским автомобилем Ford Transit. Погиб водитель УАЗа, водитель и пассажир фургона Ford пострадали», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Угрозы жизни пострадавшим нет, уточнил источник. Обстоятельства ДТП устанавливают представители ГИБДД.

В этот же день утром два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тукаевском районе Татарстана.

По словам местных жителей, из-за гололедицы в ночь на 2 ноября аварии также происходили в Альметьевском, Ютазинском и Нижнекамском районах.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022