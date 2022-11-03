Автомобиль инкассаторов попал в смертельное ДТП в Татарстане

Один человек погиб при столкновении инкассаторского автомобиля и внедорожника УАЗ «Патриот» на трассе Богатые Сабы – Лесхоз около 18:00 мск среды, 2 ноября, в Сабинском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«УАЗ «Патриот»… на подъеме выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным инкассаторским автомобилем Ford Transit. Погиб водитель УАЗа, водитель и пассажир фургона Ford пострадали», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Угрозы жизни пострадавшим нет, уточнил источник. Обстоятельства ДТП устанавливают представители ГИБДД.

В этот же день утром два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тукаевском районе Татарстана.

По словам местных жителей, из-за гололедицы в ночь на 2 ноября аварии также происходили в Альметьевском, Ютазинском и Нижнекамском районах.