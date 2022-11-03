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Обозреватель NYT рекомендовал США установить контроль над военными целями Украины

NYT: контроль США над военными целями Украины позволит избежать конфликта с Россией
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Фото: Соцсети
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Соединенные Штаты Америки и их союзники должны принять непосредственное участие в определении стратегических целей киевского режима и урегулировании конфликта. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в статье на страницах газеты The New York Times.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
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На фоне эскалации между Россией и Североатлантическим альянсом автор напоминает о действиях Украины, которые способствовали деградации ситуации: это убийство журналистки и философа Дарьи Дугиной, теракт на Крымском мосту, а также атака на корабли Черноморского флота с применением беспилотных летательных аппаратов.

«Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений», — отмечается в материале.

Автор высказал мнение, что украинские власти могут принять «стратегически неразумные» решения, которые приведут к эскалации конфликта.

Ранее, 28 октября, заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что он включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

До этого, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск

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