Минобороны объявило о возобновлении участия России в зерновой сделке в Черном море

Россия возобновила участие в зерновой сделке в Черном море. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Благодаря участию международной организации (ООН. — Ред.), а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов… для ведения боевых действий против России», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Как подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участие России в зерновой сделке было возобновлено по факту получения гарантий безопасности зернового коридора от Украины. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, соответствующая договоренность была достигнута по итогу переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Киев, по данным Минобороны, совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии со стороны Киева будут нарушены. Однако даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова на безвозмездной основе поставить зерно в беднейшие страны, добавил глава государства.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация заключила соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.