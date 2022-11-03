Адвокат каскадера Панина сообщил о его задержании в Москве

Каскадер Игорь Панин был задержан в центре Москвы вечером среды, 2 ноября, сообщил «Известиям» его адвокат Андрей Алешкин.

«Да, подтверждаю, сейчас на улице Маршала Жукова он пока задержан. В отношении него проводится проверка. Он напишет встречное заявление, поскольку раньше имел место конфликт с полицейскими. Пока в обстоятельствах разбираемся, находимся на месте», — рассказал Алешкин.

Он добавил, что, по словам Панина, тот стоял у магазина «Азбука вкуса», когда к нему подошли незнакомые люди и в грубой форме выкинули его из машины. Мотивы напавших непонятны. При этом в машине каскадера находились жена и несовершеннолетние дети. Они всё это видели, находятся на месте событий.

«Ситуация достаточно сложная, сейчас пытаемся решить», — заключил адвокат.

Как позднее объяснил произошедшее Панин, около магазина к нему подошли трое сотрудников патрульно-постовой службы Крылатского района и попытались выдернуть его из машины. Сотрудники, по словам каскадера, были в нетрезвом состоянии после гуляний в ресторане рядом. Полицейские заявили Панину, что тот пытался сбить человека на своей машине. Каскадер утверждает, что автомобиль был припаркован, так как он ждал жену из магазина, добавляет ТАСС.

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