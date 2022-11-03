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Министр обороны Шойгу: Россия и Белоруссия ведут боевое слаживание региональной группировки войск

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Российские и белорусские силы проводят боевое слаживание региональной группировки войск на территории Белоруссии. Об этом в среду, 2 ноября, заявил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, продолжает формироваться российско-белорусское оборонное пространство. Так, к настоящему моменту уже функционирует общая система противовоздушной обороны.

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«С 22 октября <...> проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — сообщил министр РФ на заседании совместной коллегии министерств обороны двух страны.

На том же заседании генерал армии РФ акцентировал внимание на угрозах России и Белоруссии, исходящих со стороны государств — членов Североатлантического альянса. В частности, в перспективах блока — создание коллективной обороны у границ государств.

По словам Шойгу, натовская группировка, дислоцированная у границ РФ, выросла в численности в 2,5 раза, составив 30 тыс. человек. Подобные действия ставят под угрозу в том числе партнеров России, прежде всего Белоруссию. В этой связи приоритетной задачей является обеспечение военной безопасности Союзного государства, заметил министр.

Ранее, 4 октября, российский премьер Михаил Мишустин назвал ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве лучшим ответом на недружественные действия Запада. Он указал, что Россия и Белоруссия самостоятельно определяют свои приоритеты, векторы развития, несмотря на то, что не все государства принимают их выбор.

Тем же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Минск приоритетным союзником Москвы. Таким образом он обосновал тесное взаимодействие российской стороны со своим соседом.

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