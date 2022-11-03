В Красном Кресте поприветствовали возвращение РФ к зерновой сделке

Решение России восстановить участие в зерновой сделке — положительная новость, так как это позволит предотвратить нарушения поставок продовольствия на мировые рынки. Об этом в интервью «Известиям» 3 ноября заявил руководитель подразделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) по вопросам миграции, здравоохранения, климата и гуманитарных кризисов в Европе и Центральной Азии Андреас фон Вайссенберг.

Он отметил, что экспорт продовольствия — крайне важный вопрос, поскольку затрагивает многие регионы мира. К примеру, большая часть поставок зерновых в страны Африки приходится именно на Россию и Украину.

«Думаю, что каждое государство, которое так или иначе является в этой ситуации стейкхолдером (заинтересованной стороной. — Ред.), должно сделать всё, чтобы кризис на Украине не повлиял на экспорт зерновых. Ведь на эти поставки приходится большой процент удовлетворения глобальных потребностей. Можно сказать, что решение России вернуться к черноморской инициативе — это хорошие новости, поскольку нарушений потока экспорта зерна теперь не будет», — сказал представитель IFRC.

2 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Москва возобновляет свое участие в черноморской инициативе после того, как получила от Киева гарантии, что морской гуманитарный коридор не будет использоваться в военных целях.

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