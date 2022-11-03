В Красном Кресте оценили вероятность гуманитарного кризиса на Украине зимой

Гуманитарная ситуация на Украине в условиях суровой зимы может ухудшиться. Об этом в интервью «Известиям» 3 ноября заявил руководитель подразделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) по вопросам миграции, здравоохранения, климата и гуманитарных кризисов в Европе и Центральной Азии Андреас фон Вайссенберг.

1 ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил газете The Guardian, что из-за отключения электричества зимой на Украине может начаться гуманитарный кризис.

«Мы видим, как в других странах экстремальное понижение температуры создает большую нагрузку на электросеть. А учитывая инфляцию и общеэкономический спад, последствия низких температур переходят в экономическую плоскость, в вопрос стоимости. Поэтому если зима будет суровой, ситуация действительно может ухудшиться, особенно для тех жителей Украины, которые сейчас находятся в местах временного размещения», — допустил он.

Как напомнил эксперт, в этом регионе даже обычные зимние температурные показатели достаточно низкие. В связи с этим в IFRC начали подготовку к приходу холодов еще летом.

«Мы активно запасаемся и распределяем помощь в форме продовольствия, одеял и других вещей, которые могут понадобиться людям по мере приближения зимы», — добавил фон Вайссенберг.

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