Артбатарея лейтенанта Шилина пресекла прорыв обороны и отбросила противника
Гаубичная самоходная артиллерийская батарея под руководством лейтенанта Руслана Шилина вела артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений при обороне одного из населенных пунктов. Противник, наступая превосходящими силами при поддержке боевых машин пехоты и артиллерийского огня, попытался прорвать оборону. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 3 ноября.
В ходе боев лейтенант Шилин и его подчиненные под систематическим минометным обстрелом прицельным артиллерийским огнем поразили закрытые огневые позиции, артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники. За мужество, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Руслан Шилин награжден медалью «За отвагу».
Отделение сержанта Антона Мелешко в районе одного из освобожденных населенных пунктов также вело его оборону, когда противник перешел в наступление превосходящими силами и поддержкой артиллерийского и минометного огня.
Сержант Мелешко с подчиненными огнем из штатного оружия наносил существенный урон прорывающимся боевикам. Мелешко лично уничтожил шестерых националистов, один пулеметный расчет и две боевые машины противника. Спустя несколько дней, выполняя боевую задачу по освобождению очередного поселения, Мелешко уничтожил пять националистов.
Расчет орудия под командованием старшего сержанта Расула Евлоева в составе гаубичного самоходного артиллерийского взвода осуществляли огневую поддержку российских подразделений, которые удерживали освобожденный от украинских националистов населенный пункт.
В попытке вернуть контроль над поселком, противник пытался прорвать оборудованные российскими военнослужащими позиции: направлял диверсионно-разведывательные группы, применял огонь артиллерии
и беспилотную авиацию. Несмотря на плотный артиллерийский огонь противника, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Евлоев с сослуживцами вели точный огонь по позициям боевиков. Это разрушило планы националистов и позволило российским войскам перейти в наступление.
Благодаря слаженности и профессионализму расчета под командованием Евлоева противник понес существенные потери в результате прицельного артиллерийского огня российских артиллеристов и отступил.
Накануне Минобороны рассказывало, как под плотным огнем противника, умело и самоотверженно маневрируя на загруженном боеприпасами грузовике, командир отделения взвода обеспечения сержант Константин Дымовский смог вывести машину из зоны обстрела и доставить ее до опорного пункта.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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