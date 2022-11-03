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Артбатарея лейтенанта Шилина пресекла прорыв обороны и отбросила противника

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Гаубичная самоходная артиллерийская батарея под руководством лейтенанта Руслана Шилина вела артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений при обороне одного из населенных пунктов. Противник, наступая превосходящими силами при поддержке боевых машин пехоты и артиллерийского огня, попытался прорвать оборону. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 3 ноября.

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В ходе боев лейтенант Шилин и его подчиненные под систематическим минометным обстрелом прицельным артиллерийским огнем поразили закрытые огневые позиции, артиллерийскую установку, две единицы автомобильной техники. За мужество, самоотверженность и заслуги, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Руслан Шилин награжден медалью «За отвагу».

Отделение сержанта Антона Мелешко в районе одного из освобожденных населенных пунктов также вело его оборону, когда противник перешел в наступление превосходящими силами и поддержкой артиллерийского и минометного огня.

Сержант Мелешко с подчиненными огнем из штатного оружия наносил существенный урон прорывающимся боевикам. Мелешко лично уничтожил шестерых националистов, один пулеметный расчет и две боевые машины противника. Спустя несколько дней, выполняя боевую задачу по освобождению очередного поселения, Мелешко уничтожил пять националистов.

Расчет орудия под командованием старшего сержанта Расула Евлоева в составе гаубичного самоходного артиллерийского взвода осуществляли огневую поддержку российских подразделений, которые удерживали освобожденный от украинских националистов населенный пункт.

В попытке вернуть контроль над поселком, противник пытался прорвать оборудованные российскими военнослужащими позиции: направлял диверсионно-разведывательные группы, применял огонь артиллерии
и беспилотную авиацию. Несмотря на плотный артиллерийский огонь противника, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Евлоев с сослуживцами вели точный огонь по позициям боевиков. Это разрушило планы националистов и позволило российским войскам перейти в наступление.

Благодаря слаженности и профессионализму расчета под командованием Евлоева противник понес существенные потери в результате прицельного артиллерийского огня российских артиллеристов и отступил.

Накануне Минобороны рассказывало, как под плотным огнем противника, умело и самоотверженно маневрируя на загруженном боеприпасами грузовике, командир отделения взвода обеспечения сержант Константин Дымовский смог вывести машину из зоны обстрела и доставить ее до опорного пункта.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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