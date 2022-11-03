Источник рассказал о провокации ВСУ в Артемовске для обвинения армии РФ

Украинские боевики обстреляли жилые районы Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР), что обвинить российских военных в «агрессии против мирных жителей». Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

«Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибром 120 мм для дискредитации наступающих подразделений наших войск», — рассказал источник «РИА Новости».

Он добавил, что киевский режим пытается представить мировой общественности картину якобы агрессии со стороны России.

Информации о количестве пострадавших из-за провокации пока нет.

Ранее, 29 октября, корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил, что российские войска отразили попытку прорыва украинских националистов под Артемовском, отметив большие потери противника.

В этот же день помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев также сообщал, что российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар. По его словам, националисты ВСУ уступают по всей линии боевого соприкосновения.

Тем же днем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения. По его словам, подразделения армии РФ занимают более выгодные позиции.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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