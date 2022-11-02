Олененок воровал корм у цыплят в Липецкой области

В зоологическом заказнике в Задонском районе Липецкой области олененок воровал корм у цыплят. Об этом пишет LipetskMedia со ссылкой на воронежского историка и писателя Николая Сапелкина.

Он рассказал, что в последнее время стал замечать, что на цыплят уходит корма больше, чем они придают привеса. Сначала пропажа корма списывалась на холодную погоду — якобы птицы съедали больше, потому что мерзли, затем — на воровство мышей.

В итоге выяснилось, что вором оказался детеныш благородной косули. Он был пойман на месте преступления.

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