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Синоптики рассказали о погоде в Липецкой области в четверг

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В четверг, 3 ноября, в Липецкой области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер северо-западный, 5 – 10 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от 0 до +5 градусов», — говорится в сообщении.

В Липецке будет облачно с прояснениями, также без существенных осадков. Ночью ожидается от -2 до -4 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.

1 ноября ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Центральной России в ноябрьские праздники. Так, ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью составит от 0 до –5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. 6 ноября появится вероятность небольших осадков. Ветер будет слабым в течение всех праздничных дней.

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