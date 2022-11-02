Четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области

Четыре человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в среду, 2 ноября, в Касимовском районе Рязанской области. Установлены их личности. Об этом пишет 62INFO.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел в 10.40 у села Поляны. Легковой автомобиль ВАЗ-2110 съехал в кювет и перевернулся. По данным Госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную скорость движения, отмечает РИА «7 новостей».

В результате погибли 43-летняя водитель автомобиля и трое пассажиров — 35-летний и 39-летний мужчины и 35-летняя женщина. Все они были жителями Касимовского района.

Также в этот день в Москве грузовик врезался в такси и смял его об автобус. Жертвами ДТП стали два человека — 30-летний водитель такси и 34-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Также пострадал один из пассажиров автобуса, который стоял перед такси.