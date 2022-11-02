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В Воронежской области начали поиск подрядчика для строительства школы с детским садом

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Администрация Рамонского района Воронежской области начала поиск подрядчика для строительства школы с детским садом в Чертовицах. Об этом в среду, 2 ноября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на данные госзакупок.

На строительство планируется потратить 791 млн рублей.

Заявки будут принимать до 17 ноября. Итоги подведут 21 ноября.

Школа будет рассчитана на 220 мест. Детский сад — на 70. Работы должны быть выполнены к концу октября 2024 года. Перед строительством подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию.

Ранее в октябре стало известно, что в деревне Сапроново Ленинского округа Подмосковья появится школа на 1675 учащихся. Она будет располагаться на территории ЖК «Первый квартал».

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