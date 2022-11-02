В Белгороде мужчина с муляжом гранаты напугал горожан

Мужчина на остановке общественного транспорта напугал горожан предметом, похожим на гранату, сообщил вечером среду, 2 ноября, источник «Известий». Полиция перекрыла улицу ради безопасности граждан.

По данным источника, мужчина угрожал окружающим муляжом гранаты.

«Сейчас дебошир задержан и находится в местном УМВД. С ним работают правоохранители», — сообщил он.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

В конце июня в Москве правоохранители эвакуировали жильцов дома из-за мужчины, в руках которого предмет, похожий на гранату. По данным источника, нарушитель был прежде судим и находился под наблюдением полиции.