В Коми выявили нелегального перевозчика

В Республике Коми в ходе рейда выявили нелегального перевозчика. Об этом в среду, 2 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на и.о. министра экономического развития и промышленности региона Евгения Пономаренко.

В Сыктывкаре арестовали один автобус, который следовал по маршруту Ухта – Сыктывкар. У водителя не было карты маршрута, без которой нельзя осуществлять регулярные пассажирские перевозки.

«В связи с этим, сотрудники автодорожного надзора арестовали транспортное средство с последующей передачей его под ответственное хранение», — рассказал Пономаренко.

Проверки в регионе продолжаются.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с нелегальным такси в Красноярском крае.