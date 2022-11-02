Но бологовском направлении в Тверской области изменится расписание электричек

Расписание электричек на болговском направлении в Тверской области изменится в связи с празднованием Дня Народного единства. Об этом в среду, 2 ноября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на страницу администрации Боровичского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте».

В пятницу, 4 ноября, на участке Бологое – Угловка будут назначены пригородные поезда № 6634 сообщением Бологое Московское – Угловка (отправление в 12:32, прибытие в 13:27) и № 6635 сообщением Угловка – Бологое Московское (отправление в 13:40, прибытие в 14:36).

Также сообщается, что пассажиры смогут сделать пересадку 4 ноября с поезда № 6772 Тверь – Бологое Московское на пригородный поезд 6634 Бологое – Угловка, с поезда № 6635 Угловка – Бологое Московское на пригородный поезд № 6779 Бологое Московское – Тверь.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила о длинных выходных в начале ноября. По ее словам, государственный праздник — День народного единства — выпадает на пятницу, 4 ноября. Поскольку в производственном календаре он отмечен как выходной, то работать россияне будут по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 6 ноября.