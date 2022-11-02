Жителей Калужской области предупредили о тумане

В четверг, 3 ноября, в Калужской области прогнозируется туман. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Видимость будет снижена до 1500 м.

Погода в этот день будет облачной с небольшими осадками. Ночью температура ожидается от -3 до +2, а днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

В региональном управлении МЧС предупредили водителей о гололедице на дорогах.

В конце октября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предположила, что окончательный снежный покров в Москве сформируется 28 ноября.