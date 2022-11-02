Жителям Петербурга пообещали похолодание на выходных

В ближайшие дни жителей Санкт-Петербурга ожидает похолодание. Об этом предупредил в среду, 2 ноября, главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, температура воздуха начнет понижаться 3 ноября. Холодно станет на выходных.

Как отмечает ИА FlashNord, днем в городе ожидается не более 3 – 5 градусов тепла. Ночью — заморозки. При этом облачности станет меньше.

В воскресенье, 6 ноября, прогнозируется небольшое потепление. Однако вместе с ним придут дожди.

31 октября главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что температурный фон в Москве на этой неделе в среднем будет ниже климатической нормы, однако погода будет комфортной. По ее словам, в среду днем температура будет около +1...3 градусов, а ночью — до –2. До субботы, 5 октября, характер погоды существенно меняться не будет, осадков не ожидается.