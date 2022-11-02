В Орловской области в пруду нашли тело мужчины

В пруду около села Гнилуша Глазуновского района Орловской области нашли тело мужчины. Об этом в среду, 2 ноября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщение о найденном теле поступило в 17:24 накануне, 1 ноября.

«Сотрудниками поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы из воды было извлечено и передано сотрудникам полиции тело мужчины 1942 года рождения», — говорится в сообщении.

Причины смерти устанавливаются.

10 октября сообщалось, что в Себежском районе Псковской области во время рыбалки утонул 39-летний мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели, оно находилось в 50 м от берега на глубине 2–4 м.